花蓮縣政府上月將明義街與自由街中間逾100個停車格畫上槽化線禁止停車，引發民怨，經建設處趕工刨鋪路面、繪製標線，已在端午連假前夕完成工程，即日起開放免費使用。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市明義街與自由街中間路段公有停車場，逾100個停車格上月被畫上槽化線禁止停車，引發民怨，經縣府建設處趕工刨鋪路面、繪製標線，已在端午連假前夕完成工程，即日起開放免費使用，待7月完成智慧停車系統並啟用時才會收費。

縣府建設處為更新自由街、明義街內側路肩路邊停車格老舊鋪面及模糊標線，上月17日起啟動路面及標線養護工程，並配合後續建置智慧停車方案所需期程較長，考量施工期間須維持通行安全，避免交通紊亂，因此在內側路肩範圍畫設臨時槽化線管制。

建設處原預計在本月30日完成鋪面及標線施工，但考量端午連假花蓮市區停車需求大，經要求施工廠商趕工，已提前在端午連假前一天完成且開放民眾停車。

建設處表示，鋪面更新後在中央增設綠色防滑行人通道，並裝設車輪擋，保障行人通行安全，後續將加裝智慧停車柱及地磁，導入智慧停車，預計7月完成系統的設定及檢測。在系統啟用之前，自由街、明義街（民國路至中正路）內側路肩路邊停車將免費提供民眾使用，啟用後再恢復正常收費。

針對外界關注土地移轉問題，建設處表示，國產署近年積極協助地方政府處理解決國有非公用占用土地，縣府過去2年也多次與其研商討論，由於自由街、明義街為已開闢完成使用的都市計畫內道路用地，屬已作為公用使用且無妨礙都市計畫的市區道路，因此本次也是依國有財產法等相關規定完成辦理土地撥用及管理機關變更。