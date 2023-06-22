不少信眾會到廟裡拜觀世音菩薩，命理師廖美然表示，一位女信徒的兒子不小心讓女友懷孕，她帶著兒子前往廟裡拜拜，想請示神明何時辦婚禮比較好，沒想到擲筊半個小時都是「蓋筊」，廖美然轉述神明旨意「婚禮不用急著辦」。一年後信徒回到廟裡感謝菩薩，因為小孩出生後，某次生病就醫發現竟不是兒子的親生骨肉。

廖美然在《新聞挖挖哇》節目中分享案例，有位女信徒帶著兒子到廟裡拜拜，因為兒子不小心讓女友懷孕，她希望兩人趕快把婚禮辦一辦，不過當時正好碰上家裡工廠搬遷，因此想請示神明何時辦婚禮比較好。

這位信徒在廟裡擲筊擲了半個小時都是「蓋筊」，急忙跑去問廖美然，廖美然向她轉述神明的建議，「先把工廠的事情安排好，婚禮不用急，等女方生完小孩再說。」

廖美然表示，一年多後女信徒回到廟裡拜拜，直呼菩薩太靈驗，因為兒子本來打算在小孩出生後開始準備婚禮，沒想到某次小孩生病住院，抽血發現是B型，由於男女雙方血型都是A型，小孩根本不可能是B型，做了DNA親子鑑定，才確認孩子不是他們家的，兒子被戴綠帽。

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