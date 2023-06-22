中壢普仁派出所員警陳彥翔暖心照護81歲楊姓老翁。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢警分局員警日前發現一名81歲陳姓老婦人正在被救護人員包紮，由於傷口需到醫院進一步處理，她心急告知員警這樣她81歲楊姓老伴會沒人照顧，員警請她放心，會協助陪伴與照護，並盡速聯絡子女回家，老婦這才安心搭乘救護車前往醫院。

中壢警分局表示，普仁派出所員警陳彥翔日前巡邏時，在普義路一帶發現有道路壅塞情況，趕忙騎警用機車到前方疏導交通，豈料原來是救護人員正在為一名不知怎麼的跌得頭破血流的陳姓老婦人包紮。

救護人員表示老婦的傷口需要到醫院做處置及進一步檢查，但老婦人卻憂心忡忡表示她的老伴中風在樓上會沒人照顧，警員馬上表示不用擔心，他會協助照顧並幫忙聯絡家人回家，而在等待老翁子女回家的期間，陳彥翔更是協助老翁躺下、起身及擤鼻涕樣樣來，直到老翁女兒趕回家。

陳彥翔說，因有照顧祖母與外祖母的經驗，所以很能理解老人家的感受，覺得自己不能就這樣放老翁一個人在家，所以才協助照護直到他的女兒回家。中壢分局長唐嘉仁表示，為民服務是警察核心價值之一，陳員能秉持著主動積極為民服務的精神，抱持同理心對民眾伸出援手，熱心服務態度值得嘉許。