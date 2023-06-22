南投縣名間鄉供奉玄天上帝（帝爺公）的天受宮，每年端午節前後都有俗稱「帝爺公蛇」的大頭蛇造訪，截至去年已連續43年未缺席，今年端午節已至，「帝爺公蛇」卻遲未現身，引發關注；廟方22日表示，靈蛇過去也曾端午後才現身，現在判斷言之過早，秉持平常心看待即可。

據悉，南投縣名間鄉松柏嶺地區，有2座供奉玄天上帝（帝爺公）的廟，分別是「天受宮」與「受天宮」。特別的是，天受宮自1979年落成至今，每逢端午節就有「帝爺公蛇」造訪，尤其靈蛇參拜過程更受外界矚目，過去靈蛇沿香塔爬至頂端，低頭向玄天上帝參禮的畫面，令人嘖嘖稱奇，引發不少民眾想一睹奇景。

天受宮宮主陳政雄說，過去靈蛇會在端午節前後現身造訪，若今年有來將會是第44年。他自上周就開始接到信眾詢問靈蛇有無出現，想要前來見證，不過目前都尚未現身。他也說，靈蛇來與不來都不是人可以左右，一切隨緣，但他相信神明自有安排，信眾與廟方一樣秉持平常心看待即可。

陳政雄表示，往年靈蛇來到宮廟通常都會停留7至10天不等，甚至曾經有停留1個多月的，通常都會在供桌及神像間來回爬行，有時也會躲到桌下，廟方會準備水給靈蛇飲用。過去靈蛇造訪留下蛇皮有10次以上，不過以前比較沒注意，後來想到可以將蛇皮曬乾製成「龍衣」鑰匙圈，交由神明加持，供信眾索取以保佑民眾平平安安。

陳政雄補充，民間習慣將「蛇」稱為「小龍」，蛻下的蛇皮則稱作「龍衣」，加上「蛇」與台語「留」發音相似，蛇「鱗」又代表財寶，站在宗教觀點，具有招財、吉祥、平安之寓意，去年造訪的靈蛇體長約200公分左右。