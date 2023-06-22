端午連假到南部打組織戰 侯友宜：了解地方問題所在 14:522023/06/22 中時 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今(22)日表示，除了去拜會地方仕紳以及民意代表外，最重要的目的是去了解地方的問題在哪，擔任總統後才能對症下藥，逐一解決地方的困境。（黃敬文攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人、新北市長侯友宜預計在端午連假展開拜會之旅，強化組織戰；侯友宜今(22)日表示，除了去拜會地方仕紳以及民意代表外，最重要的目的是去了解地方的問題在哪，擔任總統後才能對症下藥，逐一解決地方的困境。 侯友宜表示，他這趟前往南部，不只是拜訪老朋友，也是利用假日去拜會地方仕紳與民代，另外更重要的目的是讓地方了解自己的參選政見，並了解地方的各方面問題所在，未來當選總統後，才能逐一解決地方的問題。 #新北市 #侯友宜 #南部 #拜會 #民代 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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