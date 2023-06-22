國民黨總統參選人、新北市長侯友宜預計在端午連假展開拜會之旅，強化組織戰；侯友宜今(22)日表示，除了去拜會地方仕紳以及民意代表外，最重要的目的是去了解地方的問題在哪，擔任總統後才能對症下藥，逐一解決地方的困境。

侯友宜表示，他這趟前往南部，不只是拜訪老朋友，也是利用假日去拜會地方仕紳與民代，另外更重要的目的是讓地方了解自己的參選政見，並了解地方的各方面問題所在，未來當選總統後，才能逐一解決地方的問題。