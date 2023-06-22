游書庭日前赴廣州工作，竟完成一趟夢幻追星之旅，一次收集到苑瓊丹、陳小春、陳百祥、吳鎮宇、八兩金、黃子揚等大牌明星，不但同框合影，苑瓊丹竟然還協助他拍逗趣短影片，把一眾大牌全拉進來影片中，幸運經歷讓游書庭直呼不敢相信，彷彿在夢中一般。

游書庭（右）興奮見到大明星陳小春。（艾迪昇傳播提供）

游書庭因之前工作結識苑瓊丹，她提攜後輩不遺餘力，2人一直保有連繫，這回得知2人都在廣州工作，游書庭立刻準備酥餅禮盒探班。2人在片場一碰到面，苑瓊丹熱情招呼，還鼓吹游書庭多做短影音宣傳自己，話音剛落，就要拉著他和其他大明星認識，直說：「機會難得，把他們都拉進來拍，這支短影音一定爆。」游書庭深怕打擾，苑瓊丹拍胸保證：「放心，和我都是老交情，沒問題的。」

2人一邊走，苑瓊丹一邊構思拍攝內容，提出「游書庭逛片場，眾明星爭相打卡」的搞笑內容，游書庭疑惑，明明應該是自己打卡明星，怎會自己變成明星的打卡目標，苑瓊丹哈哈大笑，解釋：「短影音就是要亂搞，越亂搞大家越想看，不用太嚴肅，好玩就好。」只見苑瓊丹雷厲風行，帶著游書庭一個一個和大明星拍照，陳百祥甚至才在準備上場，就被拉過來入鏡，不單如此，苑瓊丹甚至連影片劇情、剪接點都一一設想好，游書庭大讚：「太佩服了，丹姐簡直身兼製作人、導演、編劇、剪接於一身。」

游書庭（左）難得見到陳百祥。（艾迪昇傳播提供）

在苑瓊丹的把控下，20分鐘即完成影片，影片上傳後，引起粉絲熱烈迴響，「好好，好羨慕」、「可以跟丹姐一起工作，真開心」、「好羨慕可以一次遇到這麼多大明星」，還有粉絲私訊想探班，並送上游書庭的肖像毛巾和抱枕，游書庭直說這次是難得的夢幻之旅，期許自己下次不是探班，而是能身為一員。