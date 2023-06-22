端午節必吃粽子，一名女網友分享，家裡粽子很多，蒸來吃到最後都會很膩，最近發現了新吃法，可以將粽子放到平底鍋煎一下，直到表面焦焦再拿出來，搭配胡椒粉或辣椒粉就超好吃，引起網友討論，不少人大嘆長知識了。

一名女網友在臉書社團《廚藝公社》上分享，端午節吃肉粽，不少人只會放到電鍋加熱來吃，但其實「煎肉粽」的滋味更好。肉粽放平底鍋裡，煎到表面恰恰的（台語：表面焦香脆脆的），一口咬下去酥酥的，灑上胡椒粉或辣椒粉，超級無敵好吃。

女網友表示，每逢端午節總會收到一大堆粽子，蒸著吃到最後都會很膩，不妨試試看煎粽子，只要在鍋子中倒入少許的油，再用小火慢慢煎，直到表面開始有點焦焦的就可以了。

貼文引起網友討論，「家裡粽子太多，還不知道要怎麼辦，剛好看到這篇，太實用了」、「這明明是煎3D油飯啊」、「話說把粽子拿去煎或氣炸，這點子很讚欸」、「我們家也都這樣吃，煎過的肉粽特別好吃」、「明天來試試，太棒了！」

原PO也在留言處提醒說，她的粽子是從冷藏拿出來的，如果是冷凍的粽子，煎之前要先蒸過，要不然外皮都快燒焦了，裡面可能還是冰的。