雲林縣北港鎮水道頭文化園區配合端午節連續假期，22日起連續4天舉辦「FUN！一夏，水道頭樂園文創市集」活動，打造多元水世界，雲林縣長張麗善到場與民眾同樂，表示除了可在氣墊水樂園戲水，還可感受水道頭的歷史文化，邀請大家來北港拜媽祖、吃美食、戲水樂。

雲林縣政府與民間業者合作，22日起至25日在水道頭文化園區舉辦「FUN！一夏水道頭樂園」活動，張麗善、縣文化觀光處長陳璧君、雲林縣議會副議長蔡咏鍀、北港鎮民代表會主席黃美蘭等人到場與會，許多家長帶著孩子來逛市集、戲水，熱鬧非凡。

張麗善表示，端午節是重要的民俗活動，也是全家團圓的好日子，感謝返鄉青年楊承樺在進駐北港水道頭文化園區後，積極與縣府合作舉辦各式活動，打造適合親子出遊場域，未來縣府還會在北港投入更多建設，包括國民運動中心、圓環改造等，希望增加觀光亮點，讓朝天宮香客變遊客，為地方增加更多消費與收入。

雲林縣長張麗善（後右三）邀大家來北港水道頭戲水，感受多元水世界。（張朝欣攝）

張麗善說，這幾年文觀處不斷將景點活化、重新改造，在文化藝術推展上也讓大家刮目相看，雲林正在改變、翻轉，期待端午連續假期，不只北港水道頭文化園區，包括虎尾建國眷村、斗六膨鼠公園，大家都可以來深度走訪，感受雲林的轉變。

文觀處長陳璧君指出，北港水道頭文化園區是古蹟活化非常成功的案例，除了有10角水塔、歷史建築宿舍群外，園區綠意盎然、景致優美，在這裡舉辦的北港燈會更連續3年拿到國際IAA金獎，希望透過各式各樣的活動，讓更多人知道水道頭文化園區這個北港地標景點。