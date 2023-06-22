過去兩屆受到疫情影響，設計思考工作坊採線上授課方式進行；今年在疫情趨緩、防疫措施解封等條件下，回復實體工作坊方式，邀請入圍的團隊們一起透過線上協作x線下實作併行的方式，激發出精彩的創意火花。設計思考工作坊邀請到歷屆大受好評的講師Social AED發起人林紹偉參與規劃，豐富的課程內容包括：如何發現問題、發揮同理心並洞察使用者真正的困擾，進而進行創意發想解決方案、原型設計與製作測試、提案優化至最終簡報技巧，由淺至深引導同學們互動討論、發想；並分享國內外Solve for Tomorrow 得獎案例，借鑑他人創意思維、拓展國際視野。

三星「Solve for Tomorrow」競賽為三星長年於全球各地舉辦的競賽活動，主要是在鼓勵全球青年運用STEM領域（科學、科技、工程、數學）知識揮灑創意，透過科技解決當地社會問題。該競賽於全球推行13年間，已有30多個市場、超過200萬學生熱情參與。台灣自2020年開辦，迄今邁向第四屆，不斷累積口碑好評。第四屆Solve for Tomorrow「新思維，心技術，永續星未來」首次邀請臺北市政府教育局、新北市政府教育局擔任指導單位，期借重其教育領域的豐富經驗與專業見解，使競賽更臻完善；創意提案競賽之決賽日期預計於2023年11月24日舉辦，並邀請永續專家加入決賽評審陣容。期待透過豐富的課程資源，團隊們能運用創新思維與科技技能為「永續社會」及「永續環境」議題挖掘具發展潛力的特色解方，同時培養面對未來世界的能力。