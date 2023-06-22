監委紀惠容、林國明、王美玉今天表示，台南地方法院徐姓法官涉不當騷擾女同事，並常以言語霸凌書記官；台南地院調查程序為何、是否客觀公正、法官職場霸凌問題是否長期遭漠視，已申請自動調查。

台南地院徐姓法官2月被指控，曾傳半裸照騷擾女同事，還因情緒控管失當，遭檢舉常以三字經和髒話辱罵書記官及法官助理；台南地院當時表示，已啟動自律程序調查，絕不護短。

三位監委表示，據報導這名徐姓法官涉不當騷擾女同事，並常以言語霸凌書記官，更傳出對配屬的法官助理逐案指責，導致該名助理因共事時壓力太大，選擇尋短未遂，事發後台南地院甚至要求這名助理再以支援名義，繼續與徐姓法官共事。

三位監委表示，依法官倫理規範第5條規定，法官應保有高尚品格，謹言慎行，廉潔自持，避免有不當或易被認為損及司法形象的行為。然而，法官與法官助理、書記官間，因為存在主管及部屬間的權力關係，或而衍生法官權力濫用與不公平對待下屬等職場霸凌現象。

三位監委指出，究竟報載實情為何、徐姓法官的作為是否已違反法官法及法官倫理規範、台南地院對於本案調查程序為何，是否客觀公正、如何保障受害者權益、法官職場霸凌問題是否長期遭漠視、法官助理或書記官如認遭受法官不當對待時，有無相關申訴管道，都有詳細探究及瞭解必要。

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