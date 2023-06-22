家人染疫，自己卻遲遲沒有快篩陽，其實不一定是「天選之人」，也有可能是快篩不準！隨著新冠病毒變異，專家點出快篩試劑的失準問題，過去敏感度達7成的快篩，已越來越難反映感染，擔憂高危險族群恐無法及時用藥，提醒符合用藥資格者，要進一步接受PCR檢測，避免淪為重症個案。食藥署也將要求業者調查，1個月內提供評估報告。

台大醫院急診部主治醫師、哈佛公衛博士李建璋指出，快篩本來的敏感度就只有7成，意思是染疫者當中，只有7成可以用快篩測出，但近期已有越來越不準的現象。快篩試劑的設計偵測的是N蛋白，而多數變異都發生在S蛋白，因此並不需要像疫苗，經歷變異就要重新設計。然而，隨著病毒變異了好幾輪，N蛋白也已累積了足夠的變異，導致快篩認不太出，現在的感染，已不能完全仰賴快篩認定。

李建璋表示，如今常見的情況是，一些民眾家人確診，全家都有相同的暴露，也有類似症狀，自己卻一直快篩陰，恐影響高危險族群的用藥。若為65歲以上、有慢性病、BMI高等問題的高危險族群，因有暴露史而懷疑自己染疫，即便快篩陰，也應到醫院接受公費PCR檢測，才能及早給藥。若不是高危險族群，快篩陰不必太擔心，只需接受症狀治療即可。

食藥署副署長陳惠芳回應，快篩試劑靈敏度不如PCR，建議應搭配臨床症狀綜合判斷。經搜尋美國、日本、韓國、歐盟、英國、德國、荷蘭、新加坡等國家的衛生主管機關，都未有快篩受變異株影響而失準的相關資訊，國內也未接獲相關通報。為了解是否有失準的情形，食藥署將請業者1個月內提出評估報告。另6月30日將至，經統計有205款快篩緊急使用授權（EUA）將到期，目前有15家藥廠申請正式藥證，已有2家通過。