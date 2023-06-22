總統蔡英文昨（21）日最後一次以三軍統帥身分，出席在國防大學舉辦的三軍六校院聯合畢業典禮，但卻在典禮中誤將畢業生的軍階章掛反。對此，空軍前副司令張延廷指出，蔡英文的軍階章掛法與正確的南轅北轍，這種狀況「在世界各國不會有」，並點出了有3個要注意的環節。

張延廷今受訪指出，少尉的軍階章應要與肩章垂直，與蔡英文昨天的平行掛法南轅北轍，他並認為，這次的事件有3個環節要注意。首先，蔡英文105年上任以來，每年都會主持三軍六校院畢業典禮，她有多年的掛肩章經驗，在昨天的典禮上不該掛錯，「她的經驗值到哪裡去了？」

第二，典禮上有禮賓官，在典禮開始前會預先示範動作，怎麼會發生這種錯誤？「我認為會貽笑大方」；第三，總統身旁的襄儀應變能力有問題，張延廷認為，襄儀應提醒蔡英文肩章掛錯了，但卻沒有這麼做。張延廷除直言，蔡英文掛錯軍階章的狀況「在世界各國不會有」，也提到，網路上有人認為上述狀況很觸霉頭。

另外，媒體人張禹宣今在臉書針對此事發文痛批，肩章上的軍階所象徵的，不只是一個軍人的榮譽，更是他經年累月犧牲奉獻、流血流汗換得的果實，但沒想到，卻這樣被蔡英文給掛反了。張禹宣也狠酸，蔡英文連一條線都沒辦法辨識正反，難怪台灣在她的帶領之下，會迷航、不知去向。