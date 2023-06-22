新竹縣縣長盃龍舟競賽22日在新豐鄉池和宮前池和湖熱鬧登場，池和宮廣場有社區表演和埔和國小「端午饗藝」活動，最吸引人的是免費新豐鄉西瓜、洋香瓜及鴨蛋品嘗，吸引滿滿人潮邊看划龍舟邊吃新鮮瓜果美食，開心歡慶端午佳節。

新竹縣縣長盃龍舟競賽，現場民眾大排長龍免費品嘗西瓜和洋香瓜。（羅浚濱攝）

今年參賽隊伍共23隊，包含公開組16隊、混合組7對，在龍舟競賽開始前，先由縣府一級主管、縣議會議員、新豐鄉公所主管、新豐鄉民代表會及村長聯誼會友誼賽同場較勁，也替激烈的賽事做暖場。

新竹縣縣長盃龍舟競賽，旗手奪標的瞬間。（羅浚濱攝）

在龍舟賽正式開始後，公開組競爭最激烈，尤其新竹縣消防局去年大意失荊州，只拿到第2名，今年力圖雪恥，個個拚戰十足，有些實力相當的隊伍，不少奪標差距在毫米之間

副縣長陳見賢代表縣長楊文科出席，感謝池和宮提供選手競賽場域及鄉親們同歡。議長張鎮榮也祝福參賽選手都能夠奪得好的成績，鄉親們一起歡度端午佳節。

新豐鄉長徐煒傑表示，公所配合龍舟賽辦理西瓜節活動，現場在在地西瓜、洋香瓜及新豐鴨蛋免費品嘗活動，並有在地農特產品展售，歡迎民眾試吃後多多選購，支持在地農產品。

現場也進行「西瓜果品評鑑競賽」頒獎，陳炎灶種植的西瓜甜度達15度，榮獲甜度王，陳國彬種的西瓜量達41台斤獲西瓜王，西瓜后為李義信39台斤的西瓜。免費試吃攤位大排長龍，民眾拿到西瓜、洋香瓜及煎鴨蛋後，都吃吃津津有味。

新竹縣縣長盃龍舟競賽，埔和國小「端午饗藝」活動，連老外也帶家人來欣賞。（羅浚濱攝）

在新豐社區活動中心則有埔和國小的「端午饗藝-紅毛之美埔和兒童藝文活動」，連老外也帶家人來欣賞。校方指學生們花了1年時間，將埔和宮的門神、龍舟賽等做創意繪畫，並製作魚拓、海洋廢棄物制作玩偶飾品和學生一人一字的書法，感謝池和宮4年來補助該校學生的學雜費。