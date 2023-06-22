為推廣及活化戰地史蹟，金門國家公園管理處於今年度委託辦理數位3D模型建置計畫，並規劃4場次結合營區歷史與空間特色及數位科技工具介紹實作的現場導覽活動，第2場次的九宮坑道導覽將於7月22日下午2時至5時辦理，活動名額上限30人，即起至6月30日開放報名，額滿為止，歡迎民眾踴躍參加。

金管處表示，九宮坑道導覽活動將邀請線上展覽協作團隊ARTOGO的執行長，分享如何將藝文展覽、歷史空間轉化為線上展間，延長展覽生命週期以及提高歷史空間推播率。

導覽活動結合營區歷史與空間特色及數位科技工具介紹實作，推廣戰地史蹟數位化。(圖／金管處提供)

金管處指出，九宮坑道之建造與利用見證了歷史變遷，富有歷史、科學、美學及教育等多元價值，金管處以該標的規劃導覽活動，課程包含小艇坑道文史介紹及空間說明、九宮坑道線上展覽及數位模型建置設備之介紹，以達教育推廣目標。

金管處說明，相關資訊可洽詢執行團隊-寓山文化工作室藍先生(連絡電話：0910016317)。活動將依報名表單填寫順序錄取(表單網址：https://forms.gle/8Tt5dXpfjqtRjYEY9），並以電子郵件通知錄取人，另將於7月5日於金門國家公園臉書粉絲專頁公告錄取名單。