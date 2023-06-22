金鐘主持人黃子佼19日承認過往的性騷黑歷史，因情緒不穩自殘傷及左胸和左手臂，被其妻孟耿如送醫，20日上午低調出院休養。今（22日）是端午節，張小燕被問黃子佼的近況，簡短地回應了。

張小燕提拔後輩不遺餘力，尤其是黃子佼，兩人以師徒相稱20多年，默契十足，曾以節目《紅白紅白我勝利》共同榮獲金鐘綜藝節目主持人獎；第54屆金鐘獎張小燕獲終身成就獎，黃子佼在頒獎典禮前於社群發起「#一人一張小燕姐」活動，邀請各界好友PO自己與張小燕的合照，掀起熱烈的迴響，讓張小燕感動不已，如今黃子佼沾性騷醜聞，張小燕自責「孩子沒教好，我深深覺得痛。」

黃子佼、張小燕曾一起榮獲金鐘獎。（圖／中時資料照）

今天是端午節，根據《三立新聞網》報導，張小燕被問黃子佼的傷況，簡短地回應：「重重感謝、深深祝福！」

黃子佼的演員妻孟耿如，19日送丈夫到醫院後，受訪表示：「認識佼之後，至少他很努力在做改變，努力希望給大家正面好的能量，以前的事情還需要更多時間和空間，謝謝大家關心，我們是一家人，發生什麼事我一定會陪著他一起面對，一起彌補可能曾經犯過的錯誤。」後來再發聲明表示：「佼或許有一些糊塗的過往，但認識佼之後，我知道他非常努力做一個好的人、好的專業藝人、好的丈夫、好的父親。謝謝大家的關心，目前佼還在檢查當中，請給我們一些空間處理，我們會把事情釐清，給大家更好的答覆。」

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