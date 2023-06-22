民進黨新竹市立委參選人林志潔原本兼任金融消費評議中心董事長，但她22日在臉書表示，由於選舉具有高度的複雜性，過程難免有各種變動，她身為董事長，應盡力保護組織，也以高標準要求自己，因此在確認接受徵召時，就向中心與金管會口頭報告，並於14日提名記者會前就已提出辭呈。

林志潔在臉書指出，她在2017年擔任金融消費評議中心的董事，於2020年接任董事長，過去三年來，以專業的中心、數位的中心與友善的中心作為主軸，希望打造一個能讓消費者信任、能做好金融素養教育的評議中心，使中心具有類金融法院與金融社區大學的功能。

林志潔也說，原本她已經答應續任，但接受了區域立委參選的徵召，之後無法繼續和同仁們一起奮鬥，雖然遺憾，但她並不擔心，因為一方面，她雖無頭銜，但還是願意協助中心，相信在過去打好的基礎上，接任的主管只要有厚實的金融消費爭議處理經驗、能做好良善的治理、並且能持續之前的規劃和節奏，完成數位轉型，中心一定能穩健前行。

林志潔也說，在評議中心和新竹兩者間，此刻的新竹更需要我的投入，因此，望中心同仁們能諒解並支持我的決定。在確認接受徵召時，也立即向中心與金管會口頭報告與表達辭職意願，並於6月14日的提名記者會前提出辭呈。

她認為，由於選舉具有高度的複雜性，過程難免有各種變動，身為董事長，應盡力保護組織，以高標準要求自己，此時請辭才是最好的做法。不過因目前中心有主管休假中，且還有幾個重要的行政工作包括明年度的預算案等需要處理，因此擬於事務安排妥善後，在7月中辦理好離職手續。