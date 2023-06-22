國內南部已出現本土登革熱病例，近期各地氣溫偏高，再加上降雨造成積水，易造成病媒蚊孳生。桃園市衛生局表示，市內登革熱病例有8例，皆為境外個案，呼籲民眾做好防護措施，另也提醒家中如有積水容器、積水處要清除，否則可依法開罰。

衛生局說，依據疾管署監測資料顯示，今年截至6月21日，全國總計有73例登革熱確診個案，其中本土病例占21例，而桃園市有8例，皆為境外移入個案。

衛生局指出，登革熱病徵包括發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀。民眾若出現疑似登革熱症狀，就醫時需告知旅遊活動史，以利醫師及時診斷，避免錯過防治的黃金時間，可上衛生局網站查詢，或可至市內195間配有NS1快篩試劑醫療院所就醫診斷。

衛生局表示，14日已公告「桃園市防止病媒蚊孳生，預防登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症之孳生源清除防疫措施」，如未主動清除積水容器及積水處，導致孳生病媒蚊幼蟲孑孓，一經查獲將依傳染病防治法開罰3千元到1萬5千元罰鍰，若拒絕、規避或妨礙登革熱防治工作者，依法可處6萬到30萬元罰鍰。

衛生局強調，登革熱屬於環境病，威脅不容忽視，要避免登革熱進入社區造成大規模傳播，務必做好住家戶內外的環境清潔，住家戶內外環境，像是盆栽、菜圃儲水容器等應確實執行「巡、倒、清、刷」，以清除孳生源、降低病媒蚊密度。民眾如到戶外活動可盡量穿淺色長袖衣褲，並使用含政府核可DEET及Picaridin成分的防蚊液，才能獲得最佳防護。