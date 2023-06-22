大S（徐熙媛）前年和汪小菲結束10年婚姻，自從去年大S再婚具俊曄就和汪家槓上，最近黃子佼在影片爆料大、小S涉毒，雖然當事人已經第一時間否認，大S前婆婆張蘭還是在直播中開心播起《好日子》。昨(21日)網上忽然傳出大S懷第三胎，有網友跑去張蘭直播間通風報信，讓張蘭瞬間變臉，直呼不可能，「轉移目標呢！」

昨微博上突然傳出韓媒報導大S懷第三胎等關鍵字，據知是Youtube頻道「All That Star」最近上傳了一段標題為：「九個月未見具俊曄的妻子徐熙媛，這對夫妻發生了什麼事」的影片，片中韓國記者安振勇（音譯）根據新浪娛樂的新聞，表示聽說具俊曄在家裡親自餵老婆吃飯，還會抱老婆去洗手間，因此傳出徐熙媛懷了第三胎。

對此，安振勇表示，沒人知道真相，具俊曄也沒有解釋，他猜就算孩子出生具俊曄也不會證實，因此不能排除懷孕的可能性。然而對此，S媽去年就否認不可能，表示依大S目前的身體狀況，不可能懷孕，小S也代為否認，具俊曄的隊友姜元來也曾透露，聽到這消息時有打給具俊曄求證，他們說是假消息。

而昨張蘭在直播間被問此事，隨即收起笑容說：「可能嗎這不可能的，別再往臉上貼貼（金）了，轉移目標呢這是」。此外，當大S捲入涉毒傳聞時，汪小菲便第一時間來台，稍早他在前妻否認吸毒後首度發文，沒談此事，僅感謝在台北的工作夥伴，感慨說：「天津店開業，就趕到台北來，看看我的寶貝們，還有在自家酒店的同事們。提前替我慶生了，謝謝你們這幾年的堅持和努力​​​」。

汪小菲發文。（圖／翻攝自汪小菲微博）

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