2020年太空人爆發作弊醜聞震驚體壇，讓大聯盟官方決定對球團高層懲處，但旗下球員卻全身而退，總裁曼佛雷德（Rob Manfred）日前受訪時坦承，當時處理作弊案的方式確實不當，特別是給予太空人球員豁免權。

太空人作弊案爆發已經過3年，外界仍對懲罰的輕重感到不解，曼佛雷德接受《時代雜誌》（TIME）專訪，開誠布公的態度令人相當意外，當被問到自己希望哪件事能重新來過，曼佛雷德坦承就是關於太空人作弊事件所做的決定，「有些事情，我希望能夠收回成命，特別是我曾對於世界大賽獎盃說出相當輕率的言論，有時會在壓力重重的情況下急著做出抉擇，而當我回顧過去，或許多花一點時間就會有不同的結果。」

為了讓案情能順利調查，大聯盟給予球員豁免權，這也成了曼佛雷德上任以來最大的遺憾，「我不確定是否還會給予球員豁免條件，一旦給了，就會身陷該如何做出懲處的困境，而我可能得在沒有授予他們豁免權的情況下進行調查，再看事情的發展會是如何，當我一開始不打算處罰任何人後，可能就已經不是我最好的決定。」

最終時任太空人總管魯諾（Jeff Luhnow）和總教練辛屈（A.J. Hinch）各遭停職1年，對球團處以史上最高500萬美元（約台幣1.5億）罰款，並沒收2020、2021年的前兩輪選秀權。