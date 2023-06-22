隆隆鼓聲、加上震天響的加油聲，睽違3年東港溪畔再度舉辦龍舟賽，選手們頂著超過30度高溫艷陽，船槳整齊畫一進入水面，全是為了爭取冠軍頭銜及高額獎金。

東港鎮長黃禎祥指出，受到疫情影響，東港賽龍舟已停辦3年，終於等到今年強勢回歸，為提升比賽刺激度，只舉行公開組賽事，採男女混合組，每隊最多22人且至少2名女性，限定報名隊伍僅16隊，開放隨即秒殺。

今年也提高賽事獎金，冠軍獎金20萬、亞軍15萬、季軍10萬，第4名也有5萬、第5名則2萬，另完賽隊伍每隊獎勵金5000元；東港鎮代會主席陳春朝在賽事進行前自掏腰包10萬元，加碼冠軍獎金8萬元、亞軍2萬元。

睽違3年，東港溪畔於今年端午節再度舉辦龍舟競賽。（林和生攝）

東港鎮公所也表示，端午節划龍舟的意義，不止在於文化傳承，更是見證每年是否有在照顧河川最好方法，期盼東港溪龍舟能夠年年舉辦，與在地的黑鮪魚文化觀光季相輝映，讓更多觀光客前來體驗東港鎮的文化之美。