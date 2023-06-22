深海觀光潛水器「泰坦號」前往鐵達尼沉船途中失聯，而50年前也發生一件潛水器受困深海事故，現年85歲的英國前海軍馬林森和同僚獲救時，艙內的氧氣只剩下12分鐘。這起事件在當年引起全球關注，也寫下了金氏世界紀錄史上最深的成功海下救援行動，並保持至今。馬林森表示，受困潛水器中最重要的是保持希望，但他也不諱言，對於泰坦號上的乘客「有不好的預感」。

根據《新聞周刊》、「商業內幕」網站（Business Insider）21日報導，馬林森（Roger Mallinson）是前英國皇家海軍潛水器駕駛，1973年他和副駕駛查普曼（Roger Chapman）乘坐雙魚座三號潛水器（Pisces III），前往距離愛爾蘭東南方外海約240公里的海床上鋪設越洋電話纜線。當他們就快完成工作時，一個艙門突然彈開，大量海水灌入船體，令整艘潛水器沉入480公尺海底，而當時他們只剩下66小時氧氣。

"It took 84 hours to rescue us"



Roger Mallinson was rescued when his submersible sank off the coast of Ireland in 1973.



He recounts the story and tells @markaustintv "we looked after each other and that was a major lifesaver"https://t.co/50VcBmGv4C



📺 Sky 501, Virgin 602 pic.twitter.com/mvMC3uKvJW — Sky News (@SkyNews) June 20, 2023

Last living survivor of deepest sea rescue in history Roger Mallinson has 'horrible feeling' about missing Titanic sub https://t.co/XCML3Autp9 — Frackoff Felgercarb (@FrackoffF) June 21, 2023

接下來的3天內，海軍不斷嘗試救援卻屢遭挫折。期間一艘救援潛艇丟失了救生索，第2次下潛則未能找到潛水器所在位置。到了第3天，軍方總算成功勾住雙魚座三號，但沒多久救生索就脫落了。

最後在經過84小時後，馬林森和查普曼總算成功獲救，當時艙內的氧氣只剩下12分鐘。馬林森表示，若非他在行前偷藏了一瓶氧氣，兩人恐怕無法成功獲救，期間他們也非常節制地運用一切資源並照顧彼此。

💬 "“What these people (trapped in the submersible) need is hope – standard, concrete hope"



Roger Mallinson tells how he and his colleague were rescued from the Pisces III in 1973, with just 12 minutes of their oxygen supply left



https://t.co/GETHyTqOU8 — i newspaper (@theipaper) June 21, 2023

這次泰坦號所在深度接近3800公尺，將近雙魚座三號的8倍。馬林森認為，受困過程最重要的是維持體溫，並設法敲打船體，發出求救訊號。事實上，泰坦號失聯後，一度傳出在失蹤海域傳來「敲擊聲」，但救援隊伍並無法掌握聲響確切的來源，有專家認為，很有可能只是鐵達尼號沉船殘骸掉落發出的回聲，加上海洋中的噪音非常複雜，透過聲響定位失蹤潛水器相當困難。