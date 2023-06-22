台灣離婚率高，但離異夫妻為了孩子，還是會保持聯絡，一名女網友詢問，能接受男友跟前妻交流的底線在哪，跟前妻和孩子一起出遊玩好幾天可以嗎？而許多網友聽到過夜都不能接受，「單方帶孩子出遊就好，一起帶的意義在哪？」

一名女網友日前在臉書「匿名2公社」發文，離婚的夫妻會因為有小孩保持聯繫嗎？大家能同意男朋友單獨與前妻一同帶小孩外出遊玩好幾天嗎？就像沒離婚時那樣。

原PO表示，會這樣問是想知道有多少人可以接受如此狀況，做到體諒與無私，但問題一提出，網友對於男友跟前妻一起過夜都一面倒回答不能接受，「我只會接受男友跟孩子聯絡」、「單獨帶小孩出去玩可以接受，其他通通不行。先講清楚，如果對方無法做到那就分手」、「我男友也是離婚帶小孩，但是他不會跟前妻單獨見面」、「在說笑話？要是談小孩事情才有可能連繫，也不可能單獨，誰規定帶小孩出門，父母一定要同行？尊重二字對誰都該有」。

事後原PO回應，男友刻意隱瞞她的存在，交往前承諾不會跟小孩有交集、不會連繫前妻，後來又說因為小孩假日會找他，所以原PO假日不能出現，「為他做這麼多，只換來滿身傷跟卑微，謝謝留言的人，我要放手了，這段感情不值得我留戀」。