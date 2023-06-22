台北市長蔣萬安上任後，都發局宣布社宅將開放一個月鑑賞期，租客若住不滿意可無條件退租。而首個適用「無條件退租」的莒光社宅，也出現了首例「無條件退租」的租客。據了解該名租客在入住後，以家具不夠為由向都發局申請退租引發討論。議員認為雖然「無條件退租」是市府一番美意且是事後補救的方式，但仍舊得在社宅施工品質方面加強，市府千萬不要把鑑賞期當成解決問題的萬靈丹。

蔣萬安上任後，北市都發局隨即提出民眾入住社宅後，一個月內都能「無條件退租」，原因在於有許多民眾在入住社宅後，有反應社宅品質問題，因此只要民眾如果不滿意社宅的環境，北市府將提供租戶一個月鑑賞期，期間內可無條件退租。至於退租的空屋會由輪候的民眾遞補上，退租的住戶也可以再去排隊抽籤其他社宅。

都發局表示，除了無條件退租外，現階段完工的社宅也比照民間建案，找私人機構驗屋單位，針對埋設在牆內的隱蔽部分如管線採高科技儀器，例如紅外線顯像、針孔等進而驗收改善，將新建社宅的興建問題透過第三方驗屋先抓出來。

而首例適用「無條件退租」的莒光社宅，據了解也已經有了第一例退租的民眾，不過原因並非社宅品質有問題，而是認為社宅內部提供的家具數量過少，必須還得額外添購其他家具，因此選擇退租。

都發局則說明，莒光社宅內提供了包含固定式衣櫃、基本廚房設施、熱水器、衛浴設備、鞋櫃、燈具等基礎設備，其他家具多半民眾會自行添購。而該名案例都發局方面也協助退租，空出來的房型後續會再由當初輪候的民眾遞補。

對此民進黨議員許家蓓表示，即便有鑑賞期政策，市府仍需要用高標準把關施工品質，千萬不要把鑑賞期當成解決問題的萬靈丹，也要在民眾入住前詳盡說明社宅狀況，包含家具數量及相關入住規定等，市府仍要做好告知義務。否則民眾入住後若發現與預期不符退租，又要重啟行政流程找新房客，不僅消耗行政成本，無形間也排擠或拖延到其他需要社宅的民眾。

國民黨議員楊植斗則說，以往退租可能要扣押金，導致有些年輕人咬著牙硬住，現在可以一個月內無條件退租，讓其它青年有機會遞補，而自己也不用被扣押金，應該算是一項利多。但楊植斗也提醒，除了開放退租之外，市府也要對退租的民眾進行追蹤，了解需求，如果是房屋本身或管理有問題的話，還是得由市府協助解決，避免糾紛。