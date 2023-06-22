根據肝病防治學術基金會估計，台灣脂肪肝人口可能高達600萬人，如何改善顯得很重要。營養師宋明樺表示，有2種飲食習慣看似養生，其實藏著脂肪肝陷阱，且常被忽略，即是「水果」和「素食」。她指出，水果含糖量高，錯誤的攝取法反會招惹脂肪肝，殺傷力甚至不輸酒精；而素食的料理方式及澱粉易過量，都可能累積成脂肪肝。

營養師宋明樺在《明欣醫聊事》頻道中指出，雖然脂肪肝名稱中有「脂肪」2字，但對健康殺傷力最強的，其實是「精緻澱粉」，包括白米飯、白麵條、麵包、蛋糕、手搖飲裡添加的糖等，因為糖份是所有食物中吸收最快的，隨著血糖上升後，胰島素一分泌，身體用不到的多餘糖分就會儲存成脂肪，從而形成脂肪肝。

宋明樺進一步指出，除了澱粉要做調整外，有2種看似養生的飲食習慣，也藏著脂肪肝的陷阱，且常被忽略。首先是水果，她表示，水果含糖量高，如芒果、荔枝、西瓜等都很甜，有些人甚至會將其打成汁、添加額外的糖，進而使得到脂肪肝風險增高，殺傷力可說不輸酒精。

其次是素食，宋明樺表示，很多人以為吃素相對健康，但其實吃的正確更重要。她表示，素食的食材相對肉類、海鮮來說，香氣沒那麼重，所以在烹煮時，無論是自己煮或是外面素食自助餐，有些口味容易比較重，或是加入較多的油來增添香氣，以滿足口腹之慾；加上，由於素食者本身食物來源相對有限，往往為了吃飽不小心就攝取過多澱粉，這些都可能會給脂肪肝機會。

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