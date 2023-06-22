一名女大生靠著自己的努力考上陽明交大資工系，讀了一年後卻感到「非常自卑」，她說系上同學家境都不錯，而且輕鬆讀就有不錯成績；她的人生除了讀書就是打工，得犧牲休息拚命念書才能勉強在70％左右。許多網友都替她打氣，「等你畢業一年賺200、300萬就可以翻轉人生了」、「家裡條件不好的確會讀得比較辛苦，但這是你能改變自己命運的機會。」

一名女網友在《Dcard》論壇發文指出，她來自一個貧窮家庭，靠著自己的努力考上陽明交大資工，但是讀了一年後卻感到非常自卑。她說系上同學幾乎都不需要打工，三不五時就能出國玩，課業上輕鬆就能有不錯的成績，她則要犧牲休息時間，拚命讀書才能勉強在70％左右。

原PO表示自己不擅長社交，在學校總是獨來獨往，大家聊的話題她也聽不太懂，人生就只剩下讀書跟打工，如果每個月沒賺到8千元會沒辦法生活。

原PO最近成績不理想，教授給她補救方法，她卻在這期間發現同學已規劃要出國2個月，感嘆表示「心情非常糟，總覺得這裡不適合我。」

許多網友都留言替她加油，「等你畢業一年賺200、300萬就可以翻轉人生了」、「我是在高中時領悟到自卑不如自強，家境不如人是事實，但我可以把書念好，期待未來可以翻轉人生」、「家裡條件不好的確會讀得比較辛苦，但這是妳能改變自己命運的機會，好好加油，哪怕慢別人一些也無所謂，妳已經很厲害了。」