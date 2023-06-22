尖石鄉水蜜桃將進入產季，鄉公所線上銷售平台日前第1波預購引發搶購後，26日將在尖石鄉地標「泰雅勇士像」前廣場舉辦行銷活動，並推出第2波線上預購與限量優惠，歡迎民眾造訪尖石鄉，品嘗嬌嫩欲滴的水蜜桃！

尖石鄉長曾國大指出，尖石水蜜桃種植面積有66公頃，主要產地在後山的泰崗地區，今年氣候適宜，沒有持續豪雨或乾旱，預估1公頃可產9千多公斤水蜜桃，產量會比去年好，產值約有9千多萬元。

尖石鄉公所2021年首辦水蜜桃線上銷售平台後，果農們不用再搬水蜜桃下山販售，廣大消費者在家就能買到品質極佳的果品，受到熱烈迴響，公所與果農也有合作銷售的共識，續辦線上平台銷售至今。

今年果農們預期水蜜桃非常有可能提前成熟，將在6月底採收，公所線上銷售平台因此在18日開放第1波限量優惠，前150名線上預購者享免運費，隨即售罄。

公所決定26日上午10點在尖石鄉嘉樂村「泰雅勇士像」前廣場，舉辦水蜜桃行銷活動，趁熱推出第2波線上預購的限量優惠，歡迎民眾當天到尖石鄉遊玩兼吃桃。

此外，7月15日、16日上午10點至下午5點，在嘉樂竹屋農特產品展售中心也將舉辦水蜜桃展售會。7月15日晚上6點將舉辦「水蜜桃晚會」，邀請優秀表演團體及歌手熱力演出，歡迎民眾到場共襄盛舉。

縣府原民處指出，縣府與尖石鄉公所合作辦理線上銷售平台，可提高尖石鄉的農特產品知名度，分擔果農銷售壓力，銷售平台的收益全數實質給予果農，即消費者透過平台購買的金額，即為果農實質收益，可多多利用平台網址： https://www.nahuypeach.be/，或團購專線0906-217643洽詢。