在國民黨副主席夏立言、台東縣長饒慶鈴等人的努力下，大陸國台辦20日宣布恢復鳳梨釋迦輸入，此事卻遭民進黨抹紅。對此，新黨台北市議員侯漢廷痛斥民進黨滿腦反中又不會解決台灣問題，「還要讓這個黨繼續執政？」

侯漢廷今(22)日撰文指出，饒慶鈴幫助農民出口鳳梨釋迦，民進黨及農委會不僅無能、什麼都做不到，還只會抹紅唱衰、不思反省，見人有功還要攻擊，「無恥可鄙」。

針對台灣多個在野政黨派員參加海峽論壇，民進黨主席、總統參選人賴清德批「被別人賣掉，還替別人數鈔票」，侯漢廷質疑，拜登、布林肯為了與大陸交好也支持反台獨，國務院官網都掛上北京街景，賴清德怎不批美國爸爸「被賣掉還幫數鈔票」？澳大利亞多次與大陸協商求助開放農漁產品解禁，賴清德怎不批其「被賣掉還幫數鈔票」？

侯漢廷強調，若出口水果就叫跪著、被賣掉還幫數鈔票，近年來最跪下的就是民進黨自己，並PO出數據圖顯示，2016年起，台灣的鳳梨、釋迦、蓮霧出口大陸大幅增長。

對於民進黨賣東西就叫「大陸需要台灣」；國民黨賣東西就叫「跪著賺錢」，侯漢廷痛斥民進滿腦反中，不會解決台灣問題，「還要讓這個黨繼續執政？」