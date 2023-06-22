高鐵新竹站每天有2萬人次旅客，以往乘客上、下車多在東側入口的臨停接送區，經常造成交通打結的亂象，去年3月執行科技執法，乘客只能在臨停接送區下車，出站乘客則須要高鐵七路邊的接旅客區上車，經過1年多來，已很少有違規情形。

縣警局交通隊長潘才淋表示，以往到高鐵新高鐵站的乘客，接送車輛多是開到東側入口，讓乘客上、下車，違違停車情形嚴重，高鐵派出所員警都要疲於奔命到現場取締，也難免引發「就停一下也開單」的民怨。

為讓上、下車乘客分流，縣警局去年3月在高鐵新竹站東側入口立牌執行科技執法，規定車輛只能進入讓乘客在臨停接送區下車，若出站乘客上車就會被拍照取締。同時，在高鐵七路邊規畫接旅客區，讓接客車輛臨時停車，出站乘客只要走約50公尺就能上車。

魏才淋說，高鐵新竹站執行科技執法後，縣警局有透過各種方式加強宣導，去年執行10個月共取締1234件，平均1天不到5件，今年1到5月縣內11處科技執法共取締9394件，高鐵新竹站僅有380件，平均1天不到3件，違停讓乘客上車的情形很少，更大幅改善高鐵新竹站前的交通。

魏才淋說，高鐵新竹站執行科技執法後，絕大部分通勤族多了解不能在東側入口上車，高鐵派出所員警也不用到現場取締規違，因一般停車3分鐘就啟動科技執法，乘客是上車還是下車都一清二楚，取締並不會有模糊地帶。