民進黨總統參選人賴清德近日宣布，每年將花約150億，補助私立大專校院的學生學雜費，行政院長陳建仁隨後也加碼宣布高中職學費全面免費。民眾黨總統參選人柯文哲酸，這樣的「齊頭大撒幣」就是最廉價、最偷懶的公共政策。

柯文哲說，台灣人民再一次見證民進黨為了選舉，動用國家資源政策買票。也再度看到民進黨所謂改革是如何在選舉時喊得震天價響，最後空歡喜一場。

柯文哲表示，蔡英文總統2012競選時曾經推出「十年政綱」，當時就提到台灣高等教育過度私有化，公立大學院校的比率偏低，使中下階層家庭的教育負擔日益沈重。當時蔡英文主張，台灣高等教育的比例必須進行「整體結構調整」，但執政七年來卻是擺爛不管。

柯文哲認為，台灣面對少子化衝擊，國家應輔導私校退場，使教育資源活化，消弭學用落差、提高學生適才適所比例。

柯文哲說，教育部更應該思索如何提升教學品質、強化產學接軌，才能讓教育資源公平有效率的分配，使弱勢學子階級流動，才能培育足以協助政治民主與經濟成長的人才，讓社會多元開放且更加共融。但民進黨執政七年不做，對人民承諾卻只剩泡沫。

柯文哲表示，還記得賴清德四年前擔任行政院長時，力推「準公共化幼兒園」，投注大量國家資源補助私立幼兒園師資、設備經費與降低幼生學費，立意良善，執行辦法卻散漫，評鑑流於形式無人監督，結果衍伸種種收費、品質不合理等亂象。

柯文哲嘆，殷鑑不遠，如今又聲稱體恤學子大手一揮補助學費，同樣毫無執行細節，債留子孫，沉重負擔還是年輕人未來要扛。

柯文哲進一步批評，民進黨居住正義沒成績就撒300億元、青年勞參率不振就撒160億元、高教失衡再撒150億元，真的對不起青壯世代 ，震天價響的給下一代的承諾，最後只空歡喜一場。