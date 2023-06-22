警方將顏姓男子等12人逮捕送辦。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警信義分局5月接獲情資，掌握以竹聯幫仁堂弘仁會成員為首的販毒集團，遂與刑事局、少年警察隊共組專案小組，報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，日前將顏姓男子等12人拘提到案，查獲上千包毒咖啡包，及可製成3萬多包、黑市價格超過1200萬元的毒咖啡包原料，及時攔阻大批毒品流入市面。

警方查獲上千包毒咖啡包及原料等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

專案小組兵分多路至台北、新北、花蓮地區將顏嫌等12人拘提到案，同步針對犯嫌住處、聚集處所、藏放毒品車輛等據點執行搜索。在北市文山區查獲毒咖啡包倉庫，查扣安非他命毒咖啡包1001包；在新北市永和區查獲毒品倉庫，查扣摻有第三級毒品K他命、卡西酮的咖啡包443包及K他命17包。

警方查獲上千包毒咖啡包及原料等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方並在新北市板橋區查獲該集團的製毒分裝場，查獲卡西酮5大包約5公斤、封膜機、毒咖啡包空包裝袋約1萬包等，查扣不法所得7萬6700元、賓士車輛1台等贓證物。

警方將嫌犯的賓士車查扣。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方調查，嫌犯購買大量毒品後，再自行分拆、包裝，將毒品與咖啡粉、果汁粉等混和，製成小包裝的毒咖啡包，再交給底下的小蜜蜂保管，透過網路社群進行販賣。此外，該集團還以公司化模式管理，給予員工2000元至4000元不等的日薪，每周以薪資袋發放，從屬階層結構明確嚴謹。

警方查獲上千包毒咖啡包及原料等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方表示，該批毒品一但流入市面，大約可製成3萬包毒咖啡包，市值高達1200萬，將嚴重戕害民眾身心健康，幸好及時破獲。全案訊後，依毒品、組織等罪嫌移送法辦。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！