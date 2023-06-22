（16:40更新，補充選手賽後說法）2023台北羽球公開賽，世界排名第4的台灣名將戴資穎，22日在16強賽出戰世界第57名印度賀曼絲（TANYA HEMANTH），是雙方生涯首次在BWF世界巡迴賽交手，小戴僅花分鐘便以21比11、21比6輕鬆晉級8強，朝個人本賽第5冠強勢前進。

22日是端午連假首日，球迷踴躍進場為地主球員加油，大會介紹戴資穎上場時，現場也響起如雷歡呼聲，首局小戴僅花15分鐘就先收下。

第2局戴資穎打出9比0攻勢，因為回擊出界才讓對手拿下該局首分，小戴帶著11比3、8分領先進入技術暫停休息，回到場上後賀曼絲仍無法給小戴製造威脅，小戴毫無懸念地收下勝利。

賽後戴資穎表示，這位印度對手是比較年輕的球員，比賽上較少經驗，不過打法上還是有特別的手法，一些時間差的擊球方式，相信專業球員都感受得出來，雖然超級300賽事跟超級500以上相比強度會低一點，但一些年輕球員有拚勁，自己還是會準備好面對每一場挑戰。