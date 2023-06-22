新北市爆發幼兒園餵藥案風波，綠營民代先前曾堅稱4月就有家長通過1999通報陳情，但新北市府證實5月15日才獲案。民眾黨新北市議員陳世軒今( 22 日)也透露，民進黨議員當時也曾拿這份訊息給他，要他幫忙打侯市府，還保證「一定有(證據)，百分之百有」，結果唯一的依據只是藍議員劉美芳講錯話。陳世軒也吐槽，「還好我知道不能相信民進黨」。

陳世軒今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，當初民進黨的議員也有拿很多訊息給他，說家長4月多就有打1999、市長信箱，「我就一直不斷地問他們，市政府一直說你們不拿出證據，這樣真的好嗎？」當時綠營議員還跟陳世軒說「一定有，百分之百有，我保證」。

「還好我知道不能相信民進黨」，陳世軒也吐槽，沒證據還叫他一起打侯市府，唯一的依據就是劉美芳講錯話。且在研考會主委放話有隱匿案情就辭職之後，綠營就轉移風向，說是跟著劉美芳講的，劉都道歉了還要民進黨道歉有甚麼道理。

陳世軒也就自己在新北的觀察，預判民進黨接下來的攻擊策略，若真的是烏龍案，綠營就會質疑新北市政府「為甚麼第一時間撤銷幼兒園立案？為甚麼要開罰？為甚麼說老師居心叵測？」當初侯友宜跟市政團隊的行為，通通都會被反過來檢視。

綠營民代先前指控，有幼兒園家長4月間就透過市長信箱、1999專線陳情，批評新北市府隱匿案情。但新北市府指出5月15日才接獲報案，研考會主委林豐裕表示，研考會清查市長信箱、陳情案件約有1萬件，1999陳情案情有1萬3500件，經清查均無此紀錄，如有蓋牌隱匿願下台負責。藍營議員劉美芳也在議場道歉，稱是她質詢時口誤將5月通報說成4月，但當時劉美芳也僅說收到「陳情」，未提到1999專線。