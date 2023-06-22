6月30日起汽車不禮讓行人將罰6000元，警政署說明取締原則，只要斑馬線上有行人，不論遠近都要停讓，引來各界批評，交通部也緊急喊卡。國民黨立委洪孟楷批，丟出不成熟的政策不只擾民，更是不負責任，民進黨政府是在過端午節還是愚人節？

洪孟楷認為，政府沒考慮到各個路口、各區域不同的情況，加上沒有配套做事，當然引起民眾炸鍋反彈，政策臨時轉彎喊卡，但又凸顯交通部、警政署兩方不同調，想問民進黨政府，是要人民過端午節還是愚人節？

洪孟楷說，政策的成形絕不是憑空出現，也要成熟才會公告，結果公告出來後卻沒任何配套，一般民眾更要問說，怎麼認定完全沒有行人狀態？執法的尺度以及是否又把責任要留給第一線的執勤員警？

洪孟楷指出，交通部長王國材說再研議、警政署馬上再打臉說「三公尺淨空」，所以之後駕駛車上都要自備皮尺測量？這些都是未經考慮或是民眾有疑慮的地方。就問難道政策在溝通的時候都沒思考過這些問題，想上路就上路嗎？

洪孟楷表示，想擺脫行人地獄要大刀闊斧，但絕不是閉眼亂砍，令人無所適從；不成熟的政策丟出，不只擾民、更是不負責任。

洪孟楷呼籲，現在是端午連假不是愚人節，請民進黨政府把政策周延完整配套再來公佈，尤其交通部、警政署不同調，更讓國人無所適從，更只會被看破手腳。