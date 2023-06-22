美國首度批准兩家公司銷售直接從動物細胞培育出來的雞肉，成為全球第2個允許向消費者供應實驗室培養肉的國家。

美國農業部（USDA）發言人今天告訴法新社，Upside Foods和Good Meat的相關設施已取得食品安全系統許可，兩家公司近期將對若干餐廳供應產品。

Upside Foods和Good Meat去年11月已取得美國食品暨藥物管理局（FDA）安全許可。美國農業部上週審核並批准其產品標籤，以確保不具誤導性。

艾普賽食品創辦人暨執行長瓦樂帝（Uma Valeti）聲明指出：「這項批准將從根本上改變肉品如何送到我們餐桌。」

他說：「這是朝向永續未來邁進的一大步，一個保留選擇和生命的未來。」

美國新創公司Eat Just旗下細胞培養食品事業Good Meat執行長泰崔克（Josh Tetrick）表示，其「培養肉」現在「獲准在全球最大經濟體供應消費大眾」。

一些新創企業瞄準生產所謂的實驗室培養肉，能讓人類食用動物蛋白，又不致造成相關的環境傷害或動物受苦。

這種產品不同於大豆漢堡等植物性替代品，植物性替代品模仿肉類的質地和口味，但不含任何動物蛋白。

Eat Just於2020年獲得新加坡批准，成為首家獲准生產人造肉的公司。

非營利組織Farm Forward去年對2000名美國成年人進行調查發現，2/3受訪者表示會食用人造肉產品。（譯者：徐睿承/核稿：劉淑琴）