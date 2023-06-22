總統蔡英文昨（21）日出席三軍六校院聯合畢業典禮，卻在典禮中誤將一名畢業生的軍階章掛錯。對此，前立委郭正亮認為，這次階級章掛錯的狀況是「政權末日現象」，並指出，民進黨政府現在給他「零零落落」的感覺，因為真正該當家的蔡英文不太管事了。

國軍的尉級軍官軍階章，是以直向方式佩掛，會與肩章垂直，但昨天蔡英文卻是以橫掛的方式為畢業生配戴，導致該章與肩章平行。另外，針對此次事件，國防大學當晚發新聞稿表示，為使三軍六校院聯合畢業典禮儀程順遂，畢業生代表階級標識，採用磁吸底板，因辨識不易，將調整配掛方式，以杜絕類似情事。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，這次軍階章掛錯的狀況是「廣義的政權末日現象」，他解釋，蔡英文現在根本不想管事，想等到明年520後趕快卸任，就連選舉的事務，也丟給了民進黨總統候選人兼黨主席賴清德處理。

郭正亮認為，現在賴清德已經主導一切事務，蔡英文已經沒什麼在介入決策了。他也直言，民進黨政府現在給他「零零落落」的感覺，因為真正該當家的蔡英文、行政院長陳建仁，都不太管事了，積極在管事的，反而是賴清德與行政院副院長鄭文燦。