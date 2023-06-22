詐騙集團無所不騙！金門地區昨(21)日又發生一起冒充海軍陸戰隊「周班長」買家身分，佯稱欲向賣家A小姐訂製購買大量物品，透過LINE連繫方式，誘騙A小姐代墊購買軍用糧品進行詐騙，匯款後「周班長」又持續追加訂單，被害人察覺有異，但代墊款16餘萬元已不翼而飛。警方提醒民眾小心防範，謹防受騙。

警方指出，一名被害人A小姐於昨日向金城分局報案，指稱前(20)日接獲自稱海軍陸戰隊「周班長」來電稱，要訂製購買大量物品，後為了連繫方便，遂加入「周班長」的LINE連繫，並出具海軍陸戰隊後勤採購部之採購清單公文以取得信任，隨後便藉口商請被害人協助，代墊軍用糧品費用，被害人不疑有他，遂按指示匯入代墊支付貨款共計16餘萬元，匯款後「周班長」又持續追加訂單，被害人察覺有異，未再匯款，「周班長」此時已無法連絡，始驚覺遭詐向警方報案。

金城分局表示，針對此類的詐欺手法，歹徒會先以「買家」身分與「賣家」接觸，之後透過層層的話術牽強地引導賣家進行代墊其他費用進行詐騙。提醒接獲不明電話要多加查證，並同時遵守「三不原則」，不隨意交付個人資料，不隨意聽從指示操作ATM匯款，不理會來路不明的電話或訊息，如有疑問可隨時撥打「165」防詐騙諮詢專線、「110」或至派出所尋求警方協助，以避免自身財產遭詐騙。