今日是端午節，還是許多人仍在工作岡位上打拚，但天氣炎熱，高雄市亮起黃色燈號，高雄市勞工局就提醒，雇主需要確實採取必要的高氣溫熱危害預防及管理措施，以免勞工於作業中發生熱中暑或熱衰竭，甚至造成死亡，也給於戶外工作者3樣建議，如果身體不適不要勉強。

夏至將至氣溫持續偏高，高雄市勞工局說，雇主要特別留意高氣溫環境的危害風險，並確實採取必要的高氣溫熱危害預防及管理措施，以免勞工於作業中發生熱中暑或熱衰竭，甚至造成死亡，同時提醒戶外工作者除避免於高溫時段作業外，應落實「多喝水」、「多休息」、「遮陽降溫」等措施。

並提醒雇主更應指派專人定期巡視，確認是否作業時確實採取相關危害預防措施，如自覺身體不適，儘量不要勉強工作，即刻至陰涼處稍做休息，並適時通知一同作業夥伴請求協助。

高雄氣象站提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。