端午連假第一天，彰化縣台76線快速公路傳憾事，今天中午左右東向20.2公里處，一名32歲的朱姓男子疑似車輛拋錨停路肩，正當準備走回駕駛座時，遭後方陳男駕駛自小客車撞上，當場噴飛將近20公尺遠慘死，詳細的肇事原因仍有待調查釐清。

當朱男欲走回駕駛座旁時，遭到後方26歲的陳姓駕駛撞飛。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

國道三隊指出，這起事故發生在今天中午12點28分，32歲朱姓男子所駕駛的黑色自小客車，行經台76線快速公路東向20.2公里處，因不明原因停放於外側路肩，朱男下車至車後方查看，當朱男欲走回駕駛座旁時，遭到後方26歲的陳姓駕駛撞飛。

32歲的朱姓男子疑似車輛拋錨停止路肩，正當準備走回駕駛座時，遭後方陳南駕駛自小客車撞上，當場噴飛將近20公尺遠慘死。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

由於撞擊力道過猛，陳男的汽車右半部車頭幾乎全毀，朱男遭撞飛至前方將近20公尺遠的路面，經救護車到場研判當場死亡，陳姓男子經檢測皆無酒精反應，朱姓男子因當場死亡無法檢測，將報請檢察官鑑驗是否有飲酒，詳細的肇事原因仍有待調查釐清。

朱男遭撞飛至前方將近20公尺遠的路面，經救護車到場研判當場死亡。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

國道三隊強調，呼籲駕駛人於高快速公路因車輛故障或其他因素停放至路肩時，請於後方50公尺以上距離擺設故障標誌（若停於車道則須於100公尺以上距離擺放），並應隨時注意後方來車，勿站立於車道上。