為維護智慧財產權，刑事局積極打擊非法侵權案件，電信偵查大隊及保安警察第二總隊今年已破獲「全球機上盒」及「熊愛機上盒」等非法影音串流案件，台灣有線寬頻產業協會理事長鄭俊卿、理監事及會員凱擘公司總經理王鴻紳、台灣數位光訊科技集團營運長紀乃維、台固媒體處長吳中志、天外天數位有線電視董事長周詳人及協會秘書長彭淑芬等人，特於21日拜訪刑事局感謝警方積極查緝，表示將持續配合警方執行查緝行動，同時透過全台有線電視系統協助播放犯罪預防宣導影片，共同打擊盜版、反詐騙、反毒品。

警政署統計，去年起迄今年4月止，已查獲各類侵權案件5289件、7025人。維護智慧財產權及民眾使用正版的權益，不僅有助提升國際形象，亦能促進推動產業良性發展，面對科技發達與資通匯流快速發展的趨勢，為能有效遏止非法影音串流及網路侵權行為發生，將持續進行科技偵查人才培育並強化查緝能量，透過公私協力共同合作，打擊非法機上盒及跨境侵權網站。