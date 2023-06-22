端午節除了划龍舟、吃粽子、正午立蛋等活動外，白蛇傳也跟端午節有關，日前大雪山就出現了珍稀保育類的「高砂蛇」，遊客看到高砂蛇出沒都驚嘆不已，直呼幸運。

東勢林管處表示，大雪山生態資源豐富，蛇類的多樣性也非常多，除了珍稀的高砂蛇以外，還曾經發現過台灣赤煉蛇、菊池氏龜殼花、梭德氏帶紋赤蛇及台灣標蛇等色澤繽紛、花紋特殊的蛇類分布在高山上。

東勢林管處指出，這次被遊客目擊的主角「高砂蛇」，有一連串排列的菱形黑斑，在黑斑外緣及中間以黃色鑲嵌，十分鮮艷漂亮，又稱為玉斑錦蛇，棲息地以混生林、針葉林為主，在海拔1000至2500公尺以上的中高海拔山區都有零星紀錄，但發現的數量都不多，該蛇無毒性，個性溫和害羞，日夜皆會活動，但不喜歡在陽光直射處活動，以鼠類等小型哺乳動物為食。

東勢林管處提醒，大雪山有多種蛇，部分有毒性，但這些蛇類皆個性溫和、不會主動攻擊人，如在山上與蛇相遇，應保持冷靜，往反方向退開，也可等待蛇自行離開，減少對蛇的干擾，必要時才用登山杖等工具輕輕撥開即可，不要打擾或傷害牠。