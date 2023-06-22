動力火車（資料照片）

炎亞綸日前遭網紅前男友耀樂指控被迫發生性行為，甚至偷拍性愛影片，形象重創，陸續有代言、廠商等宣布撤換炎亞綸工作。炎亞綸原定將在7月9日登上「高雄啤酒音樂節」與動力火車開唱，是否會影響演出工作？主辦單位22日表示，炎亞綸確定不參加7月9日高雄啤酒音樂節的演出。

淇揚（左起）、張龍、梁舒涵、夏沐、子賢22日在高雄出席活動。（寬寬整合行銷提供）

主辦單位回應，索尼唱片來信希望炎亞綸能暫時休息，就不參加7／9高雄啤酒音樂節的演出，主辦單位尊重其決定，並商請搖滾天團「動力火車」加時延唱，作為今年高雄啤酒音樂節盛大舉辦的完美句點。

而「高雄下酒菜料理競賽」決賽日前圓滿結束，22日於高雄夢時代夢想廣場舉辦記者會，頒發優勝店家錦旗，更準備了優勝店家下酒菜料理及啤酒讓民眾搶先試吃，並由B.T.O.D子賢及梁舒涵擔任主持人。活動結束之後，緊接著舉辦了「高雄啤酒音樂節」15年來的首度簽票會，B.T.O.D、梁舒涵、夏沐、Pink Fun容容、PumpZ皆出席與粉絲熱情互動。

他們用心準備了精彩的演出，包括今年高雄啤酒音樂節的主題曲〈我看你是啤在Young〉，為高雄啤酒音樂節預先暖場，也祝福大家端午節快樂。「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」將於7月7至9日在高雄夢時代正對面廣場舉辦，不只有兩組知名韓星Jessi、MAMAMOO＋，還有徐若瑄、盧廣仲、動力火車等多組巨星輪番開唱，目前7月9日票券已全數完售，7月7、8日皆僅剩少量票券。