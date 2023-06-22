亞洲巨星周星馳演而優則導，但他在2019年與邱禮濤聯合執導電影《新喜劇之王》後，都沒傳出拍片計畫，終於在今（22日）61歲生日無預警宣布好消息，相隔4年正籌拍新電影；周星馳也在IG曬出超厚劇本，公開電影暫定名稱《少林女足》，更許願徵求一大群美女，經紀公司也證實此消息，「以email形式全球招募」。

周星馳今（22日）下午在IG更新動態，上傳一段短影片，內容是一本超厚劇本，電影名稱寫著「少林女足」，且配上氣勢砰博的背景音樂；而今日也是周星馳61歲生日，他也公開許下願望，徵求一大群來自世界各地的美女，條件要身材標緻、天資聰敏和體能出眾，只要符合條件都能透過email報名。

周星馳無預警公開拍攝新電影《少林女足》計畫，曬出超厚劇本外，還許願徵求來自世界各地的美女。（圖／摘自周星馳IG）

不過，周星馳強調如果P圖造假，絕對不會得逞，不只他的團隊不會答應，國際社會更不會答應。據港媒詢問周星馳公司該PO文內容是否屬實，周星馳助理Chris證實外並回覆「以email形式全球招募，其他之後會再公佈」。

廣大網友看到周星馳在《少林足球》後又進行大型海選都超嗨，許多女網友都興奮地躍躍欲試，紛紛喊話想報名；但令眾人最期待的是，周星馳終於要有新作品，都期待能盡快看到《少林女足》。