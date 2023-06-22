高雄市政府查獲4名醫師在感冒藥使用苯巴比妥，殃及逾100名孩童。國民黨團今召開記者會，質疑當初行政院為了「修理」新北市政府，成立跨部會專案小組調查新北市，現在高雄市也發生相同情形，影響人數比新北市還多，怎麼看不到跨部會專案小組進行調查呢？怎麼沒看到檢調進行查察呢？難道衛福部、教育部、法務部遇到高雄市長陳其邁，就自動睡著了嗎？

總召曾銘宗表示，對照新北市與高雄市政府清查管制藥品使用情況，新北市查巴比妥類、鎮靜類、安眠類、麻醉藥品類，高雄市僅查巴比妥類，陳其邁是不敢查？別忘了他還是醫師。國民黨團要求行政院跨部會小組，趕緊針對高雄市4診所違規使用管制藥品，進行調查，不要再睡了。

曾銘宗指出，新北餵藥案發生初期，在民進黨總統參選人賴清德總統帶頭下亂講話，最後遭到臉書打臉，證明是假消息、有害消息後，是不是該出來向國人道歉？

國民黨立委謝衣鳯表示，高雄有4家診所不當使用苯巴比妥，遭到停業處分，仍不見衛福部出面說明，食藥署難道不該前往稽核，讓高雄市和全台家長安心嗎？現在全國幼兒園的老師、教保員都不敢再幫孩童餵藥，請問民進黨政府，以及利用餵藥案攻擊國民黨總統候選人的綠營政治人物，當新北餵藥案可能是一起烏龍案時，怎麼不再吭聲呢？

國民黨立委林為洲表示，食藥署應於3個月內全面徹查全國管制藥品並公布報告；民進黨議員戴瑋姍等人日前出示某幼童尿液檢驗報告稱，藥物濃度檢測結果高達64，證明就是有被餵食巴比妥，已被證實為不實資訊，他要求戴瑋姍等人應道歉。

國民黨立委李德維表示，幾乎可以認定是烏龍的餵藥案，各項檢測結果一次又一次打臉賴清德競選辦公室，戴瑋珊在6月14日臉書上寫，「國民黨不要轉移焦點，餵藥案就是侯友宜行政怠惰，有包庇之嫌」，臉書事實查核中心認證該篇貼文為不實訊息，強制下架，要請問賴辦發言人戴瑋珊，妳確定還要繼續硬拗下去嗎？