抖音男神耀樂近日在社群上發文痛訴自己16歲時，與炎亞綸交往卻被硬上並偷拍不雅片，而後更是外流的事件，昨(21日)也召開記者會解釋來龍去脈。豈料，事後有網友踢爆耀樂涉嫌桃色交易詐欺，並附上相關對話截圖佐證，在社群上引發討論。對此，律師李怡貞也發聲指出：「渣男跟MeToo還是有區別的。」

網紅耀樂昨日召開記者會，解釋自己與炎亞綸交往期間，對方沒有經過自己允許就「硬上」，並擅自拍攝性愛影片等事件的來龍去脈。誰料，事後有網友在爆料公社上PO文，指出耀樂私下涉嫌桃色交易騙財，並在貼文中附上相關的截圖佐證其說法，相關內容在社群上引發討論。不過截至目前，耀樂對此未做出回應。

對此，律師李怡貞也在臉書上發表自己的觀點，文中提及炎亞綸其實是女兒也認得出的藝人，即便另一方爆出許多八卦，但若雙方的爆料均為真實，「具有聲量優勢的公眾人物還是必須面對法律以正視聽以儆效尤。」並直言渣男跟MeToo還是有區別的。

另外，李怡貞也在該則貼文的留言區中補充想法：「任何成年人挑未成年的孩子下手，對我而言都是罪大惡極。」而貼文PO出後，也吸引不少網友們前來發表自身的觀點，表示：「不是所有錯，都可以被原諒」、「認同！對未成年就是不可以」、「不管是不是情侶，只要違法行為就是違法。」

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