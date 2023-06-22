沛納海腕表以融入義大利設計美學與頂級瑞士製表工藝著稱，其中Radiomir系列是昔日專為義大利皇家海軍突擊隊員打造的腕表，有軍用潛水表的歷史傳統，枕形表殼融入圓弧線條，方中帶圓，渾身散發濃厚軍用表的陽剛味，但又兼具紳士表的優雅內歛。

沛納海愛海洋，以環保eSteel回收鋼材打造Radiomir Otto Giorni系列PAM01347腕表，29萬9000元。（Panerai提供）

沛納海45mm的Radiomir Otto Giorni系列八日動力儲存腕表，設計靈感源自1935年問世、直徑47mm的第一款Radiomir腕表，採用環保eSteelTM回收鋼材打造表殼，並經過全新裝飾打磨工藝處理，充滿復古風情，款式包括PAM01347深棕色粒紋款和PAM01348藍色粒紋款，表盤有漸層變化，搭載P.5000手動上鍊機芯具有八天動力儲存，Otto Giorni即義大利文「8日」之意。

沛納海Radiomir Quaranta Goldteck紅金腕表，40mm表徑，款式更加紳士，55萬9000元。 （Panerai提供）

特色表盤向來是藏家鎖定的目標，沛納海首次推出45mm加州表盤的Radiomir California PAM01349，不僅是時下最流行的綠色表盤，且時標有羅馬數字與阿拉伯數字，Brunito eSteel環保回收鋼材打造的表殼經手工打磨處理。

沛納海首次推出45mm加州表盤的Radiomir California PAM01349，復古綠色表盤、手工打磨eSteel環保回收鋼材，更添懷舊氛圍，37萬8000元。（Panerai提供）

近來紳士表流行風潮逐漸成型，沛納海推出多款Radiomir Quaranta系列腕表，表徑縮小至40mm，厚度僅10.15mm，其中Goldtech紅金表殼搭配白色太陽射線紋表盤，風格簡約時尚，是款男女皆且的中性腕表。另為迎接愈來愈多喜愛沛納海的女性表迷，沛納海推出Luminor Dou系列三款女表，分別為粉紅、粉藍與粉綠三色表盤，漸層色調更添浪漫，每款限量500只。