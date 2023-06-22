端午連假首日，嘉義縣政府與水上鄉公所在北回二館太空教育館舉辦「千人炒冰 Super Science」活動，集科學、文創、產業三大元素與民眾同歡度過夏至和端午，其中名額秒殺的千人炒冰以科學原理完成，標榜不插電，眾人在烈日下揮汗如雨「搖」出綿綿冰，又冰又熱直呼過癮！

嘉義縣政府與水上鄉公所在北回二館太空教育館舉辦「千人炒冰 Super Science」活動，眾人在烈日下揮汗如雨「搖」出綿綿冰，又冰又熱直呼過癮！（呂妍庭攝）

縣府教育處科學教育中心主任莊春滿表示，縣府每年夏至都會在太陽館舉辦夏至日活動，去年因疫情停辦，今年特別與水上鄉公所合作，在連假首日擴大舉辦夏至日活動，考量到天氣炎熱，特別規畫千人炒冰，讓大家以科學原理，不插電、不用冰箱做出一碗綿綿密密的牛奶冰，體驗科學，進而愛上科學。

嘉義縣長翁章梁、水上鄉長林緗亭等人一起在特製的牛奶冰上加料。（呂妍庭攝）

今包括嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、水上鄉長林緗亭、議員江佩曄、詹琬蓁、黃惠汝、楊秀琴等地方民代都一同參與，與現場民眾一起製作冰沙，跟著音樂一起舞動、搖擺製冰，完成後再大口品嘗，連翁章梁都說好吃、消暑。

翁章梁表示，北回二館太空教育館是全台首創以太空為主題的教育館，可讓小朋友近距接觸科學，今天炒冰就是一場非常有趣的實驗，端午連假，除了到太空館，還能到東石吃鮮蚵，到山上走優美步道，嘉義縣從山到海都非常好玩，鄉親趁著連假期間一定要來嘉義走走。

林緗亭說，北回太陽館在20年前挑戰過千人立蛋，鑑於當時活動非常有趣，今年延伸成千人炒冰挑戰，報名狀況超乎想像踴躍，非常感謝鄉親支持，目前太空館前的共融遊具正在施工中，未來將增加遮陽設施及戶外廁所，完工後請家長們一定要帶著孩子們來遊玩。

「千人炒冰 Super Science」活動氣氛熱烈。（呂妍庭攝）

今現場除了炒冰與文創市集外，活動也搭配科學月系列活動，讓大人小孩親近國立台灣科學教育館巡迴車，參觀豐富科學展示及互動展覽，另多間學校也設置科學闖關站，場面熱鬧。