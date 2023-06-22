近日在台掀起的「＃me too」運動，讓社會進入「清創」期，卻也看到不論受害者乃至加害者的壓抑與不安，往往深埋10餘年。諮商心理師，至今出版20餘本心理關懷與療癒作品的蘇絢慧指出，要共同走出創傷需要認知重建的過程。

現任璞成心遇空間心理諮商所所長的蘇絢慧指出，傳統的社會氛圍總是要求人們顧大局、以和為貴、委曲求全、察言觀色，尤其在父權思想下女性的自我心理地位也相對弱勢，甚至「霸道總裁」的流行文化，都讓女性要求自己要順應或服從壓迫。「這是社會文化或世代傳遞下來，沒有人真的去講清楚的」在這樣的文化下加害者也產生迷思或偏差，認為過去大家都是這樣做的，為什麼自己做就錯了？

蘇絢慧指出，整個社會要共同走出創傷，受害者要清晰了解這是過往社會文化帶給所有人的創傷，「這個文化下沒有人是局外人，也沒有人真的從這個過程中唯一得利，即便是加害者也可能在生命的不同時候成為受害者」因此每個人都有必要反思自己身上被社會文化影響或制約的程度。

其次，她建議要懂得看重周遭愛護的人和關係，「有時候傷很難痊癒原因在於一直關注在傷害我們的人身上」，不去忽略愛護自己的力量，才容易為內心世界取得平衡。再者，受害者需要認知重建，讓自己知道這樣的惡習不是自己的錯，「相信有可以為自己做的事，選擇明智的自我照顧」透過自我賦能，建立自我價值。