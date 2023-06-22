涂善存今擔任串燒店一日店長。（粘耿豪攝）

涂善存親切和粉絲打招呼。（粘耿豪攝）

涂善存寵粉和粉絲互動。（粘耿豪攝）

「小金城武」涂善存今（22）日擔任焦糖楓串燒一日店長，聽聞黃舒湄上表演課遭導演易智言霸凌，罵其表演噁心，他說如果是在表演範疇內的批評可以接受，只是聽到當下一定會很沮喪，「會提醒自己以後不要這樣對待別人。」黃舒湄起初擔心公布霸凌者會遭業界封殺，涂善存樂觀認為這時代，有不舒服請求幫忙，對的事情會被支持，「繼續忍著對欺負你的人，對自己也不好，要學著替自己發聲，也要先學習尊重別人。」

他分享剛出道時演出打戲，因為一直NG，聽到旁邊工作人員說：「連打戲都不會還來演戲。」當下承受很大壓力，對打戲也有陰影，但他明白當下有時間壓力，大家才會有情緒。日後他很幸運都遇到能溝通的導演，他屬於「不能罵」的演員，用溝通比較容易舉一反三，「罵的話就會卡住，我的個性救了我。」涂善存說業界常有長輩、師徒制，通常師傅們會比較嚴厲，某種程度上也是訓練，但不舒服可以選擇離開，「一定會有其他地方可以學習。」

而性騷擾風暴襲捲演藝圈，他說過去的事情他沒參與，不能說什麼，自己也曾被戳一下腹肌，「性騷擾取決於個人的感覺，你會感受到對方的意圖，如果是友善的，那就OK。」先前他拍BL劇有床戲，他說一定要先溝通尺度，信任對手。

涂善存在端午節現身露臉犒賞粉絲，同時又能大啖串燒覺得很開心：「我認為自己是個幸運的人，每次收到粉絲的手作卡片都會倍感貼心！前陣子舉辦見面會，有許多粉絲從世界各地搭飛機來參加，對我而言這種相遇是很夢幻的時刻，看著他們，就會在我心裡留下感動的記憶。有一些海外的粉絲，甚至會記下我平時在台北吃過的餐廳、買衣服的店，然後一一去打卡，這也讓我印象深刻。」

新的演藝作品何時問世？涂善存透露，前陣子領銜主演《惡靈世界》影集，內容非常精彩，因為戲中有大量打鬥及特效鏡頭，所以可能需要花一些時間後製才能讓大家看到！再來就是他投入了另一部電影的前置準備開拍，未來將全心投入演出，請粉絲們務必支持他的新作品。