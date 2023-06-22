再過幾周大學分科測驗就要登場，走過3年疫情，許多台灣學子又將眼光望向境外大學，與台灣一水之隔、國際化成果傲人的港校成了選項之一。

香港中文大學大一台生Amanda從國小五年級起跟著家人住在上海，就讀康橋國際學校上海分校，目前台北、香港、上海三邊跑。中學九年級時她就已經決定來香港讀商科，主要是因為香港離家較近，但又能拓展視野，遇到各種語系的學生；且金融市場繁榮、就業前景良好。

大一到大四都規劃好了

Amanda在香港中文大學就讀工商管理綜合課程，主要發展方向是國際企業管理跟企業營銷。有趣的是當初申請了6所港校，其實港中大一開始不是她的第一志願，但是在面試過程時港中大是唯一有認真讀她的資料，請她分享自己為何想要創業做婚禮策畫，讓她感到港中大以學生為導向的真誠。

Amanda說，自己喜歡做計畫，因此大一到大四都已經規劃好了：大一她主要把精力放在探索興趣上，加入跟金融分析相關的社團，大一暑假她可能會去做市場調研方面的實習；大二要開始準備申請交換生，會看GPA（Grade Point Average，學業成績平均點數），會花更多心力在學業成績上，另外托福成績已經過期，也要重新考；大三上學期出去當交換、大三下學期希望有一個學期間的實習；大四開始準備就業，目前沒有讀研究所的打算。

主動找機會，一次性的活動也有助益

來到香港已經1學年，Amanda說，大一上學期她其實還很迷茫，還以高中的方式來上大學，被動地接受資訊；但她後來慢慢發現要主動去找機會。像是港中大有非常多活動，這些資源不需要學生自己去找，每個學生都有一個帳號，學校會幫學生整理成一個表格寄過來，其中有很多是一次性活動，例如教學生怎樣改履歷表的工作坊，雖然只是一次性活動，但幫助也很大。

在港校時間管理是非常重要的，Amanda說，大一上學期她修了16學分，就覺得行程滿檔，所以一定要有自己的日程表，可以彈性應用時間，比方說把今天要做的事情提前做完，今天就空出來可以做別的事。

慶幸自己走出來，創造新舒適圈

Amanda說，來到港中大，她覺得自己最不一樣的部份是更願意嘗試了：「其實我是一個很怕離開舒適圈的人，但我現在超級慶幸我走出來，來到香港。應該說是，離開原本的舒適圈，但是在新的環境裡再創造新的舒適圈，會覺得舒適是因為喜歡學習這些新的事物，也喜歡這樣新的自己。」學會獨立也是她這一年學到最重要的事，從台北自己訂機票來香港、自己去訂防疫酒店，都是全新經驗。

香港中文大學入學及學生資助處處長王家徹表示，疫情慢慢穩定，今年觀察來看， 港校還是相當受台灣學生青睞，第一是離家近，第二是有國際視野，第三是香港經濟恢復得很好，對台灣學生來說，未來就業有優勢。今年台灣學生報考港中大人數增加，校方也會提供更多獎學金給優秀的台灣學生。

去年9月之後港中大採取全面實體上課，王家徹說，身為教授，今年這個學年總算可以面對面上課，他「開心得不得了」，教師跟學生的關係不是說課堂結束就沒了，他常常會跟學生一起吃飯，或是5分鐘空檔聊一聊學術問題、人生規劃等，課外交流同樣重要。

因為認真，所以戒慎恐懼

王家徹說，疫情之前港中大每年大概一千人出國當交換生，過去1年交換生恢復到至少8成，少部分學生跟家長還在觀望，擔心國外的疫情，相信接下來會全面恢復。

王家徹說，台灣學子來到香港讀書會感到恐懼，這是好事：「每個認真的人去做一件在意的事情時，都會恐懼，更何況大一學生才18歲，對未知的未來感到恐懼，是非常非常正常的！」他笑說，哪怕你是五月天，來香港開演唱會，也會擔心，重點是利用這個恐懼給我們帶來動力，讓我們戒慎自重，不要過份自信。