新北市爆發幼兒園疑似餵藥案風波，民進黨議員、賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍先前指稱「藥物濃度檢測結果高達64，證明就是有被餵食巴比妥」的發文，遭台灣事實查核中心認證是「不實訊息」。侯友宜競選工作室則批評賴清德「選舉不要造假，有假就道歉退選」。前立委郭正亮看完感慨說，「侯陣營給我感覺就是很不會吵架」，該討回公道的時候卻只有這種力度，感覺就是不夠。

對於戴瑋姍被認證是假訊息後遲遲未道歉，侯辦今(22日)表示，選舉是講究「誠信」，賴清德團隊被認證為「假」，卻始終不對社會大眾道歉，請多次強調打假訊息的蔡英文總統告誡賴清德，選舉不要造假，有假就道歉退選。

郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，「侯陣營給我感覺就是很不會吵架」，吵架也是一種功力，同台的北市議員侯漢廷、陳世軒的吵架功力都比侯團隊還好，尤其侯友宜還在競選，「要引起媒體報導、幫人家出一口氣，這都是啊」。

郭正亮也說，所以就覺得民進黨做了很多胡作非為的事，這次餵藥案就很明顯，時間久了就知道侯友宜要來討回公道，「結果討公道是這種力度，前面受的傷害就沒有要回來的感覺，侯友宜本人跟競總討回的力道，感覺就是不夠，不像民進黨這樣」。

同台的侯漢廷當場就出招，「我明天就到地檢署去告發民進黨這些人！包括賴清德跟民進黨的一干民代，違反社會秩序維護法，今天寫狀、明天就告發！」

侯漢廷也直言，「選舉的時候敵人造謠是送頭來砍欸，這還砍不下去？！」明天就告發，就算最後可能會不起訴，「就是讓他們有案在身，每人通通都要去做筆錄，煩死他們！就是要讓他們都付出代價」。郭正亮也贊同，「就是該做這樣的事」。